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10.05.19 11:18

Недоплаты в бюджеты составляют миллиарды, - Луценко выступает против полного запрета проверок бизнеса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что полностью отменить проверки предприятий нельзя.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в Днепре в пятницу.

"Бизнес кормит страну, в том числе и сотрудников прокуратуры. Потому (нужно. – Ред.) пытаться минимизировать хлопоты, которые создаются во время наших проверок. Я не принимаю лозунг, что нужно вовсе прекратить проверки бизнеса. Потому что, к сожалению, недоплаты в бюджеты составляют миллиарды по стране", - сказал он.

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"Тем не менее, нужно разделять эти вещи. И лишь точечно наносить удары там, где есть точная информация. Обыски ради обысков, НСРД (негласные следственно-розыскные действия. – Ред.) ради НСРД – нужно забыть", - добавил генпрокурор.

Он также отметил, что в Днепропетровской области такие проблемы минимальны, однако они все же существуют.

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