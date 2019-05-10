Строевая подготовка и работа над сценариями: адвокат Сенцова рассказала о его жизни в колонии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии DW рассказала адвокат Сенцова Ольга Динзе, которая посещала его в колонии в российском городе Лабытнанги на Ямале в начале марта.

"Половину дня все узники занимаются строевой подготовкой - это требование режима. Олег марширует немного меньше других - ему позволяют больше времени тратить на прогулки и занятия спортом из-за реабилитации после голодания", - отметила она.

Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 г. Отказываясь от еды, он требовал от российских властей освобождения 64 украинских граждан, арестованных по политическим мотивам. Голодание продолжалось 145 дней - режиссер был вынужден прервать его 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.

"После реабилитации Олег вернулся к творчеству, работает над сценариями. К сожалению, администрация колонии не позволяет ему пользоваться проигрывателем, поэтому он не в состоянии смотреть те работы, которые ему присылают коллеги", - отмечает Динзе.

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Следующий визит адвокатов к заключенному украинскому режиссеру, по словам Динзе, запланирован на конец мая.

Процедура помилования в России предполагает, что режиссер лично должен обратиться к президенту страны Владимиру Путину с такой просьбой. Но Сенцов отказался это делать. Режиссер настаивает на том, что является украинским гражданином. Однако 7 октября 2016 г. министерство юстиции России отказало в выдаче Сенцова Украине, утверждая, что согласно закону о так называемом присоединения Крыма к России Сенцов стал гражданином РФ. Международное сообщество и правозащитные организации называют Сенцова политическим заключенным и требуют от России его немедленного освобождения.

В октябре 2018 г. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск режиссера о нарушении его права на свободу и безопасность, а также о применении пыток. В декабре суд отложил рассмотрение дела до рассмотрения межгосударственной жалобы Украины на действия России в Крыму, но позже вернул делу приоритетный статус.

10 мая 5 лет назад в Симферополе арестовали кинорежиссера и писателя Олега Сенцова. Позже по сфабрикованному обвинению его приговорили к 20 годам колонии. Свой срок режиссер отбывает на крайнем севере Российской Федерации в Лабытнанги.

На данный момент, по данным организаторов глобальной акции #SaveOlegSentsov, по меньшей мере 98 украинских политзаключенных содержатся в Российской Федерации и оккупированном Крыму, около 120 военнопленных и гражданских заложников в подвалах оккупированного Донбасса и 24 украинские военнопленные моряки – в СИЗО "Лефортово."