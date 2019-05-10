Сытник прокомментировал обвинение Крючкова в получении им взятки в $500 тыс.: Это способ защиты, он не нов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил журналистам в пятницу в Киеве перед началом допроса в Генпрокуратуре в пятницу в Киеве.

"Что касается заявления господина Крючкова, то это такой небольшой плагиат, потому что в прошлый раз такую же сумму называл народный депутат Онищенко (беглый народный депутат Александр Онищенко, сумма 0,5 млн долл. – Ред.). То есть, такое заявление – не новость в подходах защиты", - сказал он.

При этом директор НАБУ сообщил, что на сегодняшний день Крючков не дал показаний детективам НАБУ по сути предъявленного подозрения.

"Возможно, давал прокурорам САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры. – Ред.), но мне об этом ничего не известно. Насколько я знаю, он уже дважды не явился в ГБР (Госбюро расследований. - Ред.), наверное потому, что сказать нечего", - сказал А.Сытник.

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Директор НАБУ также заявил, что с Крючковым он "ни разу не виделся и с ним не знаком".

"Подозрение читал и считаю его обоснованным", - добавил он.

Ранее 17 апреля экс-народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Крючков в ходе судебного заседания заявил, что директор НАБУ Сытник получал от компании "Энергомережа" взятки.

"Господин Сытник действительно от нас получал 0,5 млн долл.,... за содействие в следствии", - сказал Д.Крючков на заседании Соломенскогого райсуда Киева.

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Он добавил, что дело в отношении А.Сытника за получение взятки и превышение полномочий было открыто. "Оно древнее, оно существует. Знает о ней Луценко (генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. – Ред.)? Думаю, что знает", - сказал экс-нардеп.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Д.Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Он был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Д.Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин 29 марта 2019 года сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Генеральная прокуратура направила запрос в Германию на экстрадицию Д.Крючкова.

15 апреля детективы НАБУ в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) задержали экстрадированного в Украину из Германии Д.Крючкова.

Суд избрал Д.Крючкову залог с обязанностью носить электронный браслет.