Сытник не заплатил за отдых с друзьями на базе отдыха на Ривненщине. Его допросят по данному факту, - Луценко

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-секретаря главы ГПУ Ларису Сарган.

Так, говоря о деле о вмешательстве в выборы президента в США, Луценко уточнил, что разговоры о том, что Сытник якобы хочет поддержать Хиллари Клинтон и не хочет поддержать Дональда Трампа, велись на одной из охотничьих баз отдыха в Ривненской области.

"И в ходе этого следователи ГБР установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить достаточно большую сумму наличными. Поэтому сегодня он будет опрошен также по этому вопросу", - сказал Луценко.

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Он отметил, что если у Сытника не будет каких-то документальных опровержений этой информации, она поступит в Министерство внутренних дел для подготовки против него протокола о коррупции.

Ранее сегодня Сытник прибыл на допрос в ГПУ по делу о вмешательстве в выборы президента в США.



