Адвокат Трампа Джулиани планирует прибыть в Украину для встречи с Зеленским, - The New York Times

Об этом сообщает The New York Times, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Джулиани хочет настоять на продолжении расследований ряда дел в интересах Белого дома.

Одно из них касается расследования о вмешательстве РФ в президентские выборы США 2016 года. Другое - участия сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании, которая принадлежит украинскому олигарху (очевидно, речь идет о зарегистрированной на Кипре компании Burisma Holding Ltd., которую связывали с экс-министром экологии Николаем Злочевским ).

Читайте также: Мюллер не должен свидетельствовать перед Конгрессом по "российскому делу", - Трамп

Газета отмечает, что Джулиани таким образом пытается помочь Трампу в его президентской кампании 2020 года.

Впрочем сам Джулиани в интервью говорит: "Мы не вмешиваемся в выборы, мы вмешиваемся в расследование, на что имеем полное право". При этом он утверждает, что "в этом нет ничего противозаконного".

Читайте также: Байден о Трампе: Есть много прозвищ для этого парня. Начнем с клоуна

Джулиани рассказал, что о встрече с Зеленским просил "через посредников", добавив, что подтверждение "пока не получено".

"Я собираюсь рассказать ему все, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное, справедливое расследование", - сказал адвокат Трампа.

Он также подчеркнул, что его планы в Украине одобрены Трампом.