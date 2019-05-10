Суд начал слушать дело о трагедии в Княжичах

Об этом сообщает "Слидство.Инфо", передает Цензор.НЕТ.

На скамье подсудимых экс-начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята, экс-начальник оперативной службы Киева Игорь Иващенко, его бывший подчиненный Александр Мелихов, экс-сотрудник Шевченковского райотдела полиции Роман Мариновский и боец ​​спецподразделения КОРД Андрей Курта.

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На заседание пришли родственники погибших полицейских и около 15 бойцов КОРДа, которые пришли поддержать коллегу Андрея Курту.

Судьи решили отложить заседание на 10 июня, поскольку не пришли несколько адвокатов обвиняемых.

Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря 2016 года в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Действия пяти подозреваемых квалифицированы по статьям о превышении власти, покушении на умышленное убийство, организация умышленного убийства.