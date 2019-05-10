Луценко - прокурорам: Нужно сконцентрироваться на расследовании дел по четырем типам нарушений на выборах

Об этом он заявил на оперативном совещании прокуроров областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Фактически эти 4 позиции являются для нас очень важными во время прошедшей кампании: формирование избирательных фондов через подставных лиц, подкуп избирателей, незаконная оплата членов избирательных комиссий и агрессия во время избирательных собраний. На этих 4 позициях прошу сконцентрироваться. Это важно для страны, которая научилась демократическим методам", - сказал Луценко.

Читайте также: Коломойский считает, что Луценко следует оставить в ГПУ до выборов

Он отметил, что такие случаи, как столкновения, силовые нападения, избиения, повреждения агитационных материалов и т. п., "это должно уйти в прошлое, если мы живем в нормальной демократической цивилизованной стране".

Как сообщалось, международные наблюдатели считают, что 21 апреля второй тур выборов Президента Украины был хорошо организован, а зафиксированные незначительные нарушения не повлияли на результаты выборов.