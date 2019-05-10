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10.05.19 14:12

Луценко - прокурорам: Нужно сконцентрироваться на расследовании дел по четырем типам нарушений на выборах

Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что необходимо сконцентрироваться на расследовании дел по формированию избирательных фондов через подставных лиц, подкупа избирателей, незаконной оплаты членов избирательных комиссий и фактах агрессии во время избирательных собраний.

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Об этом он заявил на оперативном совещании прокуроров областей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Фактически эти 4 позиции являются для нас очень важными во время прошедшей кампании: формирование избирательных фондов через подставных лиц, подкуп избирателей, незаконная оплата членов избирательных комиссий и агрессия во время избирательных собраний. На этих 4 позициях прошу сконцентрироваться. Это важно для страны, которая научилась демократическим методам", - сказал Луценко.

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Он отметил, что такие случаи, как столкновения, силовые нападения, избиения, повреждения агитационных материалов и т. п., "это должно уйти в прошлое, если мы живем в нормальной демократической цивилизованной стране".

Как сообщалось, международные наблюдатели считают, что 21 апреля второй тур выборов Президента Украины был хорошо организован, а зафиксированные незначительные нарушения не повлияли на результаты выборов.

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