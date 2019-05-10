Службы такси Uber и Bolt отказались от сотрудничества с владельцами евроблях

Об этом сообщает ain.ua, передает Цензор.НЕТ.

Компания Uber заявила украинским водителям, что с 9 мая не будет принимать тех, кто хочет работать в сервисе, имея евробляху. Аналогичное правило касается водителей на евробляхах, которые уже сотрудничают с сервисом и которым необходимо будет переоформить какие-либо документы. Те автомобили, которые уже оформлены в системе – продолжат ездить по маршрутам до момента перерегистрации.

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Другой сервис для вызова такси Bolt (Taxify) также перестал принимать для сотрудничества водителей на евробляхах. Присоединиться к сервису смогут только те водители, которые растаможили автомобили и имеют украинские номерные знаки.

В конце прошлого года компания Uklon также заявляла, что перестанет регистрировать "евробляхи".

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.