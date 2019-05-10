Международный трибунал завершил слушания по делу украинских моряков. Вердикт будет объявлен 25 мая

Об этом объявил председатель Трибунала Пак Чжин Хён, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Решение будет объявлено 25 мая", - сообщил Пак.

В конце заседания заместитель министра иностранных дел Украины и Агент нашего государства Елена Зеркаль заявила требование Украины: требовать от Российской Федерации немедленно освободить суда и вернуть их Украине; приостановить уголовное производство против 24 задержанных украинских военнослужащих и воздерживаться от нарушения нового производства по ним; отпустить задержанных военнослужащих и разрешить им вернуться в Украину.

Кроме Зеркаль, на слушаниях по делу №26 выступили четверо адвокатов: Марни Чик, Джонатан Гимблет, Жан-Марк Тювенин и Альфред Соонс.

Россия от участия в слушаниях отказалась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международный трибунал по морскому праву: Украина потребовала от РФ немедленно освободить украинских военных моряков и корабли (обновлено)

Согласно иску Украины от 16 апреля, 25 ноября 2018 года "Российская Федерация взяла под контроль и задержала три украинских военно-морских судна - "Бердянск ","Никополь" и "Яны Капу" - и 24 военнослужащих; на время их ареста украинские судна находились в Черном море, шли к своему порту в Одессе. В запросе о временных мерах Украина утверждает о нарушении Российской Федерацией "суверенного иммунитета военных кораблей, вспомогательных судов военно-морского флота, их пассажиров и членов экипажа в соответствии со статьями 32, 58, 95 и 96 Конвенции и международного обычного права", - говорится в сообщении трибунала.

Сообщением, направленным Российской Федерации 1 апреля 2019 года, Украина передала спор в арбитражное рассмотрение, предусмотренное в Приложении VII к Конвенции. В соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции, до создания арбитражного суда любая сторона в споре может обратиться в Международный трибунал по морскому праву с просьбой установить временные меры для сохранения соответствующих прав сторон спора или для предотвращения серьезного ущерба морской среде. Суд может назначить временные меры, если он считает, что арбитражный суд, который должен быть создан, имеет юрисдикцию и что это требует срочность ситуации.