Отсутствие делегации РФ не помешает принятию решения трибуналом по делу украинских моряков, - Зеркаль

Об этом сказала на брифинге после слушаний замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Отсутствие российской делегации не повлияло на решение, связанное с [задержанным РФ в 2013 году кораблем организации Greenpeace] Arctic Sunrise. Россия отсутствовала на слушаниях по предварительным мерам. Поэтому у трибунала есть вся юрисдикция, все необходимое, чтобы принять решение, даже несмотря на то, что российская делегация отсутствовала", – заявила Зеркаль.



Она уверена, что презентация украинской стороны была качественной.

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"Наиболее громко трибунал заявил об этом (качестве презентации. - Ред.) тем, что у них не было никаких дополнительных вопросов к представленным Украиной аргументам и материалам. Думаю, этого достаточно, чтобы понять, что мы ответили на все вопросы судей на этих слушаниях. После слушаний был прием с судьями, они все говорили, что украинская делегация была отлично подготовлена, уровень презентации был соответствующим, и что они довольны, потому что получили большинство ответов по поводу их обеспокоенности", – сказала замминистра.



Слушания в трибунале прошли 10 мая. На них от Украины выступили Зеркаль, профессора Фред Соунс и Жан-Марк Тювинен, юрист Марни Чик. Украина потребовала в качестве временных мер обязать РФ немедленно освободить 24 украинских военных моряка и три корабля. Решение суд должен огласить 25 мая.

Как сообщалось, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

17 апреля Лефортовский районный суд Москвы продлил арест всем украинским военнопленным морякам - еще на три месяца - до конца июля.