ЭКО патруль обратился к ГБР с запросом о хищении земель в Запорожской области. ДОКУМЕНТ

В течение последнего месяца экологи провели ряд расследований и разоблачили резонансные факты рейдерского захвата земель в Запорожье, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нами было осуществлено расследование о хищении земель водного фонда Украины в Запорожской области. Ужасные факты, которые нам удалось выяснить, мы обнародовали в средствах массовой информации и на странице нашей организации в социальных сетях", - говорится в запросе.

Экологи обратились к ГБР с просьбой вмешаться в ситуацию и принять меры в пределах компетенции для пресечения незаконных действий чиновников Запорожской ОГА.

"В связи с тем, что Государственное бюро расследований призвано предотвращать, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления, которые совершили лица, занимающие должности государственной службы, отнесенные к категории "А", обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть ситуацию, которая сложилась в Запорожской области. В ходе расследования мы выявили неправомерные действия сотрудника "Мотор-Сичи" Олимпия Покатова по хищению водных ресурсов Украины. До этого, по имеющейся информации, причастен глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль. Просим вас обратить внимание на выявленные нами факты и дать им правовую оценку в пределах компетенции государственного органа", - говорится в запросе.







