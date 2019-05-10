Трепак ответил директору НАБУ Сытнику: "Не переводите стрелки и научитесь отвечать за свои действия по делу Манафорта"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Трепака в Facebook.

По его словам, единственное интервью было дано 27 мая 2016 года изданию "Зеркало недели" и то уже после того, как материалы были переданы в НАБУ.

"В указанном интервью (как и потом - до сегодняшнего дня) я не назвал ни одной фамилии и ни одного факта, о которых содержится информация в материалах "черной бухгалтерии" Партии регионов. Я исходил из того, что в интересах следствия разглашение такой информации является недопустимым, а конкретные фамилии могут публиковаться только по результатам расследования", - подчеркнул Трепак, добавив, что в личной беседе неоднократно предостерегал руководство НАБУ о недопустимости внепроцессуального использования материалов указанного дела.

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При этом Трепак призвал Сытника "не переводить стрелки и лично отвечать за свои действия".

"Убежден, что если бы дело "черной бухгалтерии" Партии регионов в течение трех лет было должным образом расследовано НАБУ, то сейчас ситуация с политической коррупцией была бы кардинально другой и не было бы угрозы реванша антигосударственных сил в Украине", - резюмировал экс-замглавы СБУ.

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Как сообщалось, 15 марта 2019 года в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче директором НАБУ Сытником в США т.н. "черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах. Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.

22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Ю.Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.

В свою очередь руководитель САП Назар Холодницкий, комментируя эту ситуацию, сказал: "Если он (Сытник) действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно... У меня с ним (с Сытником) в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки П.Манафорта из кампании Д.Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Д.Трампа в течение последних двух с половиной лет. По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.

Печерский районный суд г.Киева 8 апреля 2019 года назначил компьютерно-техническую экспертизу и экспертизу звукозаписи аудиофайлов, на которых человек с голосом, похожим на А.Сытника, рассказывает о своей роли во время выборов президента США.



