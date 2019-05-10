У российского "Сухой суперджет" заело педаль - люди отказались от рейса, российский директор обвиняет СМИ

Об этом он заявил журналистам в четверг, 9 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру.

"Боязнь людей — это результат необъективного освещения в СМИ", — сказал он журналистам.

Ранее в среду, 8 мая, был отменен или задержан ряд рейсов самолетов этой марки. Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам. По словам источника в экстренных службах региона, в самолете заело педаль. По неизвестным причинам также были отменены рейсы SSJ-100 из Москвы в Пермь и обратно. Кроме того, задерживались вылеты Superjet "Аэрофлота" из Москвы в Ригу и Минск, а рейс в Ульяновск отменили.

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Задержки и отмены рейсов, которые должны выполнять SSJ-100, приобрели массовый характер после авиакатастрофы с одним из самолетов этого семейства в Шереметьево 5 мая.

Напомним, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

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По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

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Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки, сказал источник.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.