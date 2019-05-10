С 1 июня РФ не будет продавать Украине нефть и уголь. Замена им до сих пор не найдена, - Егор Соболев

Об этом он написал у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Последние три года мы неоднократно предупреждали нынешнее правительство и нынешнего Президента, что торговля с агрессором - аморальная и недальновидная. Что она не только дает силу врагу, но и позволяет ему в любой момент ударить по украинцам и украинской экономике. Что надо организовывать или завоз необходимых товаров из стран-партнеров, или стимулировать их производство нашими предпринимателями. Руководство государства взамен же обогащалось на торговле с РФ - с помощью таких персонажей как Виктор Медведчук. Теперь мы все оказались в заложниках", - рассуждает нардеп.

Всю серьезность ситуации Соболев обосновывает тем фактом, что более 40% нефтепродуктов, которые Укарина покупает - из РФ, а еще почти столько же - из Беларуси, которую "Москва может заставить делать нужные ей действия".

При этом, подчеркивает нардеп, ни правительство Гройсмана, ни Президент Порошенко до сих пор не предложили никаких решений по разрешению проблемы, добавляя, что "их точно предложит Путин - как бандит, который уже приставил нож к горлу".

Читайте также: РФ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, - Медведев

"Я обратился к главам энергетического, оборонного и антикоррупционного комитетов парламента с предложением вместе провести совместное заседание, выработать план действий и контролировать его воплощение", - сообщил Соболев.