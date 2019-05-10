Защита Зайцевой обратилась в апелляционный суд с просьбой смягчить ей наказание до 5 лет тюрьмы условно

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Громадскому" сообщила адвокат потерпевших по этому делу Лариса Матвеева.

"Она (адвокат Зайцевой Юлия Плетнева - Ред.) считает, что решение суда первой инстанции незаконное, принято с нарушением материальных и процессуальных норм, поэтому, по ее мнению, суд апелляционной инстанции должен назначить рассмотрение в суде первой инстанции, а в случае, если апелляционный суд сочтет указанные нарушения недостаточными для отмены приговора, изменить его в части назначения Зайцевой наказания и смягчить его к пяти годам лишения свободы ... освободить ее от основного наказания с испытанием, определив испытательный срок на усмотрение суда", - сказала Матвеева.

Она добавила, что в части гражданского иска пострадавших защита Зайцевой хочет, чтобы она выплатила только 30% компенсации, а другой виновник ДТП Геннадий Дронов - 70%. Защитники Зайцевой считают, что степень вины Дронова значительно больше, чем Зайцевой.

Матвеева рассказала, что защита Дронова также подала апелляцию и просит суд освободить его от наказания, так как доказательств его вины, по мнению защиты, нет.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.