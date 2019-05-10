"Я поняла, что зря это сделала", - мать Сенцова о письме Путину с просьбой о помиловании сына

Об этом Людмила Сенцова рассказала в интервью Громадскому, передает Цензор.НЕТ.

Мать политзаключенного отметила, что написала письмо, потому что надеялась на милосердие Путина.

"Я думала, знаете, он православный, только что вернулся из святых мест. Очень на милосердие надеялась, что он откликнется", - рассказала Людмила Сенцова.

По ее словам, от Кремля она получила две очень официальных ответа - "помилование возможно лишь в случае личной просьбе Сенцова".

Сейчас Людмила Сенцова, считает свое письмо ошибкой.

"И я поняла, что зря это сделала. Вообще не надо было писать. Хотя и знала, что вроде как не надо. И подумала - а вдруг? Надежда была. А вдруг кто-то поддержит еще? И это будет та капля, которая все изменит? Но сейчас я знаю, что это уже не поможет", - отметила она.

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Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.