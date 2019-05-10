Порошенко никак не остановится, - Зеленский призвал Раду назначить инаугурацию на 19 мая. ВИДЕО

Об этом говорится в его обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Я обращаюсь к украинскому парламенту. Уважаемые депутаты, надеюсь за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги: "Исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников". Пока что вы действуете исключительно в своих интересах. Боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - заявил Зеленский.

"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает непоправимое. Он проводит активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается протолкнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначает судей Верховного Суда, среди которых, юристы Roshen, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более чем 20 лицам, среди которых ответственные за безопасность арсеналов, складов при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины главе СБУ господину Грицаку", - отметил он.

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"Я понимаю, что напрасно говорить человеку, который говорит: "Я готов подставить плечо", а сам держит две дули в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле. Завтра домой, чемоданы собраны, номер уже убрали и нормальный, воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт, но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу - сдайте ключ, рассчитайтесь за минибар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - акцентировал Зеленский.

"Я обращаюсь к Верховной Раде, на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны остановить эти политические судороги, хромой утки. Страна нуждается в нормальной работе всех институций. Народ не должен ждать пока кто-то наназначается перед длительным отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских ксивах. Думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте", - призвал Зеленский.