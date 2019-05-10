Епифаний: Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса

Об этом предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях после объединения и получения Томоса идея Киевского патриархата в том виде, каким он был до Собора (Объединительного - Ред.), которая в свое время дала жизнь, дыхание, - может эту жизнь и забрать, расколоть поместную церковь. Сегодня возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возвращение назад, в изоляцию, потерю Томоса и всех достижений церковной независимости", - заявил Епифаний.

Владыка подчеркнул, что если бы не было решения Поместного собора Киевского патриархата о прекращении деятельности религиозного объединения УПЦ КП путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины, о прекращении действия Устава и всех уставных органов УПЦ КП - не состоялся бы и Собор , который объединил три ветви украинского православия в единую поместную церковь.

"Поэтому говорить о том, что сейчас, вопреки постановлениям Поместного собора УПЦ КП и Объединительного Собора 15 декабря 2018 года в дальнейшем структурно существует Киевский патриархат - неправильно. Это неправильно и фактически, и тем более юридически", - заявил он.

В то же время он признал как неоспоримый факт, что Киевский патриархат стал предтечей получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви, а Святейший Патриарх Филарет сделал очень много для того, чтобы украинская церковь стала независимой.

При этом, по словам митрополита, украинская церковь по всем критериям заслуживает получения статуса патриархата в будущем.

"Но поднимать этот вопрос перед Вселенским Патриархом будет возможно тогда, когда в поместной церкви объединится если не все украинское православие, то его подавляющее большинство", - заявил митрополит Епифаний, добавив, что об этом в своих интервью не раз говорил и сам патриарх Филарет.

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Предстоятель ПЦУ также подтвердил, что не получал от патриарха Филарета приглашение на торжественное молитвенное общение в память о священномученика Макария, запланированное на 14 мая.

Позже Епифаний сообщил LB.ua, что приглашение все же поступило после того, как информацию об этом распространили средства массовой информации. При этом отмечается, что митрополит Епифаний получил приглашение также на бланке УПЦ КП, которая юридически не существует.

Как сообщалось ранее, почетный патриарх УПЦ КП Филарет хочет восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в новосозданную Православную церкововь Украины.

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