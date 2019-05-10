Цеголко, Кубив, Нищук, Елисеев и Медведев: Порошенко присвоил 273 госнаграды и почетных звания. СПИСОК

Президент Украины Петр Порошенко наградил своего пресс-секретаря Святослава Цеголка советником (вне штата) и общественного деятеля Олега Медведева орденами "За заслуги" ІІІ степени, говорится в указе №188/2019, передает Цензор.НЕТ.
В указе отмечается, что государственными наградами Украины они отмечены за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".
Этим же указом награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени министр культуры Украины Евгений Нищук и руководитель Главного департамента Администрации президента Юрий Онищенко.
Также награжден орденом "За заслуги" II степени заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.
Указом орденом "За заслуги" ІІІ степени награждены государственный секретарь Кабмина Владимир Бондаренко, советника президента Руслан Демченко, заместитель руководителя Главного департамента – руководитель департамента АП Игорь Лурин, руководитель Главного департамента АП Ярослав Мельник.
Кроме того, орденом Даниила Галицкого награжден заведующий отделом Главного департамента Николай Антипов и заведующего отделом АП Богдан Тирусь.
Также этим указом присвоины ряд почетных званий заслуженного и народного артистов, учителей, врачей, работников различных сфер. В частности почетное звание "Заслуженного деятеля науки и техники" получил доктор исторических наук, профессор кафедри истории "Киево-Могилянкой академии" Михаил Кирсенко.
Всего в списке награжденных 273 человека.
Далее приводим полный текст указа на языке оригинала:
"За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм постановляю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
БЕЗЛЮДНОГО Олександра Івановича - ректора Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаська область
ВОРОНЕНКА Юрія Васильовича - ректора Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м.Київ
ДОВГОГО Станіслава Олексійовича - директора Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
НИЩУКА Євгена Миколайовича - Міністра культури України
ОНІЩЕНКА Юрія Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України
РУДЯ Петра Володимировича - голову правління акціонерного товариства "Житомирський маслозавод"
ТАРАНЕНКА Сергія Дмитровича - голову правління – генерального директора акціонерного товариства "Дніпропетровський стрілочний завод"
Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня
ГАМАНА Миколу Васильовича - першого заступника Керуючого справами Апарату Верховної Ради України
ГАРЦУЛУ Ярослава Івановича - директора підприємства "Саміра", м.Львів
ДУМУ Василя Михайловича - голову ради Об’єднання українців Росії та Федеральної національної культурної автономії "Українці Росії", громадянина Російської Федерації
ЛИСОВА Ігоря Володимировича - президента Федерації України зі стрибків у воду, м.Київ
ПОЛІЩУКА Миколу Єфремовича - завідувача кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Міністерства охорони здоров’я України, м.Київ
СОРОЧАНА Миколу Васильовича - директора товариства "Агрофірма "Кодима", Одеська область
Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня
БІЛЯ Богдана Назаровича - завідувача відділення Київської міської клінічної лікарні № 9
БОЙКА Богдана Євгеновича - настоятеля Свято-Михайлівського кафедрального собору Православної церкви України, капелана, м.Житомир
БОНДАРЯ Анатолія Омеляновича - начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства
ВАСИЛЮКА Валерія Анатолійовича - радника Голови Державної фіскальної служби України
ДУТКОВСЬКОГО Лева Тарасовича - композитора, керівника вокально-інструментального ансамблю "Смерічка", Чернівецька область
ЄЛІСЄЄВА Костянтина Петровича - Заступника Глави Адміністрації Президента України
ЗУБОВА Вадима Олексійовича - президента Запорізької обласної громадської організації "Асоціація водних видів спорту"
КОЗИРЯ Олександра Олександровича - члена Національної спілки журналістів України, м.Київ
КОЦУРА Віктора Петровича - головного наукового співробітника сектору Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, Київська область
КУБІВА Степана Івановича - Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України
МАЛЬСЬКОГО Маркіяна Зіновійовича - декана факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
СЕМЕНЮКА Василя Петровича (ВАСИЛІЯ) - архієпископа, митрополита, керуючого Тернопільсько-Зборівською архієпархією Української греко-католицької церкви
СТЕПАНОВА Юрія Мироновича - директора державної установи "Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук України", м.Дніпро
ФЕДОРЧУКА Анатолія Соловйовича - Бориспільського міського голову, Київська область
ХОМ’ЯКА Мирослава Степановича - генерального директора товариства "Телерадіокомпанія "Львівська хвиля"
ЮХИМЧУКА Анатолія Петровича - керівника служби Рахункової палати, м.Київ
ЯБЛОНСЬКОГО Василя Миколайовича - першого заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень, м.Київ
Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня
АНДРЕЙЧИНА Михайла Антоновича - завідувача кафедри державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"
БИКОВА Дмитра Геннадійовича - Горішньоплавнівського міського голову, Полтавська область
БОДНАРА Василя Євгеновича - директора Департаменту МВС України, генерала поліції третього рангу
БОНДАРЕНКА Володимира Валерійовича - Державного секретаря Кабінету Міністрів України
ВАСЬКА Романа Володимировича - ректора Київського національного лінгвістичного університету
ВІТЮКА Віталія Антоновича - віце-президента державної акціонерної холдингової компанії "Артем", м.Київ
ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Михайла Федоровича - директора Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
ВОРОНІНА Кирила Кириловича - члена громадської організації "Київська міська спілка ветеранів АТО"
ГЕЛЕЯ Степана Дмитровича - проректора Львівського торговельно-економічного університету
ДЕЙНЕКУ Анатолія Михайловича - начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства
ДЕМЧЕНКА Руслана Михайловича - Радника Президента України
ДЗЮБЕНКА Олександра Миколайовича - начальника Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства
КАБАКАЄВА Семена Вікторовича - голову громадської організації "Безпека та взаємодія в Україні", м.Київ
КІНІЧЕНКА Петра Михайловича - начальника управління Міністерства культури України
КОСТЕНКА Христофора Антоновича - голову правління акціонерного товариства "Автобаза № 1", м.Київ
КОШЕЛЮ Василя Михайловича - голову постійної комісії Закарпатської обласної ради
КУЛИНИЧА Олексія Валерійовича - заступника головного лікаря комунальної установи "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради
КУЦЯ Олександра Івановича - голову Донецької обласної державної адміністрації
ЛАБАЯ Юрія Гавриловича - головного інженера державного підприємства "Жулянський машинобудівний завод "ВІЗАР", Київська область
ЛОЗИЦЬКОГО Володимира Петровича - директора Департаменту Міністерства фінансів України
ЛУРІНА Ігоря Анатолійовича - заступника Керівника Головного департаменту – керівника департаменту Адміністрації Президента України
ЛЮБАРЦЯ Андрія Анатолійовича - начальника відділу державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч"
МАЙСТРУКА Віктора Івановича - директора державного підприємства "Оризон-Навігація", Черкаська область
МАКАРУКА Михайла Юрійовича - члена Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, м.Київ
МАРТИНЮКА Михайла Тадейовича - завідувача кафедри Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Черкаська область
МАЦЬКА Олександра Борисовича - члена Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, м.Київ
МАЦЮКА Володимира Ярославовича - правознавця, полковника податкової міліції, м.Київ
МЕДВЕДЄВА Олега Олександровича - Радника Президента України (поза штатом), громадського діяча
МЕЛЬНИКА Василя Івановича - директора товариства "Укрпроммаш", Херсонська область
МЕЛЬНИКА Ярослава Володимировича - Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України
ОНІЩЕНКА Юрія Петровича - директора державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", м.Київ
САЙНОГА Максима Борисовича - начальника відділу державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч"
СИРОТУ Ігоря Григоровича - генерального директора акціонерного товариства "Укргідроенерго", Київська область
СТАСЕВСЬКОГО Станіслава Леонідовича - директора державного підприємства "Український інститут по проектуванню металургійних заводів", м.Дніпро
ТЕРЕЩУКА Олександра Дмитровича - голову Київської обласної державної адміністрації
ЦЕГОЛКА Святослава Петровича - Прес-секретаря Президента України
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
САЛЄНКОВА Андрія Володимировича - начальника управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, полковника
Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня
ГОЛУБЕНКО Лідію Миколаївну - ветерана педагогічної праці, м.Одеса
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
АВРАМЕНКО Тетяну Василівну - завідувача відділення державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової Національної академії медичних наук України"
БІЛІНСЬКУ Марину Романівну - лікаря Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, м.Київ
БОЙКО Марію Володимирівну - поетесу, члена правління Полтавського обласного відділення Українського фонду культури
ВАСИЛЕНКО Лесю Володимирівну - голову правління громадської організації "Юридична Сотня", м.Київ
ВІДУЛІНУ Алісу Костянтинівну - ветерана театрального та музичного мистецтва
ГРАНЧАК Наталію Степанівну - голову благодійної організації "Полтавський батальйон небайдужих"
ДОЦЕНКО Аліну Василівну - директора комунального закладу "Херсонський обласний художній музей імені О.О.Шовкуненка" Херсонської обласної ради
ЕСАУЛОВУ Тетяну Петрівну - члена Ради волонтерів при Міністерстві оборони України, м.Київ
КАГАНОВСЬКУ Тетяну Євгеніївну - декана факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
КОВЯЗІНУ Галину Едуардівну - завідувача відділу Національного інституту стратегічних досліджень, м.Київ
НЕСТЕРЕНКО Лідію Степанівну - головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти
ОРЕЛ Юлію Миколаївну - виконавчого директора комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради "Київтеплоенерго"
СМЄХОВУ Ганну Михайлівну - завідувача відділення Київського інституту музики імені Р.М.Глієра
ТИМЧУК Айну Леонідівну - керівника апарату Дніпропетровської обласної державної адміністрації
ТОКАРЕВУ Віру Павлівну - голову громадської організації "Асоціація захисту прав приватних підприємців", м.Херсон
ТРОХИМЧУК Тетяну Євгеніївну - заступника начальника Управління, завідувача відділу Департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
УФІМЦЕВУ Світлану Василівну - директора навчально-виховного комплексу (дошкільного навчального закладу – спеціалізованої школи I ступеня – суспільно-гуманітарної гімназії – спеціалізованої школи № 204 з поглибленим вивченням фізичної культури) "Домінанта" Дніпровського району м.Києва
ЧОП’ЯК Валентину Володимирівну - завідувача кафедри Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
ШЕВЦОВУ Олену Іванівну - голову громадської організації "Всеукраїнський Міст Єдності", м.Київ
Нагородити орденом Данила Галицького
АНТИПОВА Миколу Андрійовича - завідувача відділу Головного департаменту Адміністрації Президента України
БОГДАНОВА Олександра Олександровича - прокурора відділу Департаменту Генеральної прокуратури України
ТИРУСЯ Богдана Юрійовича - завідувача Відділу Адміністрації Президента України
Нагородити медаллю "За працю і звитягу"
ПОЧЕЧУНА Євгена Олександровича - голову Коломацької об'єднаної територіальної громади, Полтавська область
Нагородити відзнакою Президента України – Хрестом Івана Мазепи
ПЕТРУЩАКА Миколу Якимовича - станичного Самбірської станції Братства ОУН-УПА, Львівська область
Присвоїти почесні звання:
"НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"
БОГОМАЗОВУ Дмитру Михайловичу - головному режисерові державного підприємства "Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка", м.Київ
ВОРОШИЛОВУ Андрію Миколайовичу - диригентові Національної заслуженої академічної капели України "Думка", м.Київ
КВЕЛЕНКОВУ Юрію Олександровичу - режисерові-постановнику, м.Київ
КОВАЛЕНКУ Володимиру Олексійовичу - солістові-вокалісту, м.Івано-Франківськ
КУЧИНСЬКОМУ Володимиру Степановичу - художньому керівникові Львівського академічного молодіжного театру імені Леся Курбаса
МІТЮШКІНУ Віктору Анатолійовичу - солістові опери Одеського національного академічного театру опери та балету
МУРЗІ Володимиру Анатолійовичу - професорові кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової
РОТАРУ Аурелії Михайлівні - солістці-вокалістці, м.Київ
СОЛЯНИКУ Володимиру Івановичу - піаністу, м.Київ
СПІВАКУ Володимиру Григоровичу - художньому керівникові естрадно-духового оркестру Закарпатської обласної філармонії
"НАРОДНИЙ АРХІТЕКТОР УКРАЇНИ"
СЛЄПЦОВУ Олегу Семеновичу - завідувачеві кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури
"НАРОДНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"
ЛЕБІДЬ Тетяні Іванівні - заступникові директора Херсонського академічного ліцею імені О.В.Мішукова Херсонської міської ради
"НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ"
ГАВРИШКЕВИЧУ Ігорю Степановичу - доцентові кафедри Львівської національної академії мистецтв
"ЗАСЛУЖЕНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ"
АНТОНЮКУ Роману Володимировичу - концертмейстерові Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка
БОНДАР Валентині Володимирівні - артистці державного підприємства "Національний будинок органної та камерної музики України", м.Київ
ВАХНОВСЬКІЙ Тетяні Володимирівні - провідній солістці опери Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
КАЧУРІ Сергію Володимировичу - артисту балету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької
КОНЧАКІВСЬКОМУ Любомиру Степановичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"
КУКУРУЗІ Петру Михайловичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"
КУШИНІ Ростиславу Ігоровичу - артистові творчої спілки "Асоціація діячів естрадного мистецтва України", м.Львів
ЛИТВИНУ Юрію Федоровичу - артистові театрально-видовищного закладу культури "Київський академічний театр драми і комедії на Лівому березі Дніпра"
МАЛИК Ользі Анатоліївні - солістці-інструменталістці, концертмейстеру академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії
ПЕТРИКУ Петру Михайловичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"
ПІГУРІ Семену Семеновичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"
РАДКОВСЬКІЙ Наталії Альбертівні - солістці-вокалістці творчої спілки "Асоціація діячів естрадного мистецтва України", м.Київ
РАК Оксані Володимирівні - артистці-солістці-вокалістці комунального закладу "Львівська національна обласна філармонія"
САБОДАШУ Вадиму Миколайовичу -викладачеві Коледжу хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря"
САГАЛОВІЙ Ганні Володимирівні - старшому викладачеві кафедри Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського
САДЕЦЬКОМУ Олегу Валентиновичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"
СУХОМУ Вадиму Леонідовичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"
ТАРАРАКУ Юрію Петровичу - доцентові кафедри Харківського національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського
ФЕДОРІВУ Роману Васильовичу - солістові Львівського чоловічого вокального октету "Орфей"
ШНАЙДЕРУ Олександру Георгійовичу - артистові малого симфонічного оркестру комунального закладу "Черкаська обласна філармонія Черкаської обласної ради"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ БУДІВЕЛЬНИК УКРАЇНИ"
ДЗЬОБІ Ігорю Васильовичу - директорові товариства "Сантехмонтаж", м.Хмельницький
СЕМЕНОВУ Ігорю Олександровичу - керівникові будівельних проектів товариства "МЕТІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ", Донецька область
ТУРЧИНУ Олександру Леонідовичу - голові правління громадської організації "Будівельна палата Дніпропетровської області"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНИ"
ЛЕМАК Оксані Іванівні - директорові Свалявської загальноосвітньої школи I–III ступенів № 2 Свалявської районної ради, Закарпатська область
МАРЧЕНКО Марії Григорівні - учительці загальноосвітньої школи I–III ступенів № 6 міста Авдіївки, Донецька область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ"
ВОЛОШИНУ Михайлу Трохимовичу - художникові, мистецтвознавцю, Тернопільська область
ГЕНДІНУ Євгену Марксовичу - керівникові літературної частини комунального закладу культури "Дніпровський міський театр"
ГОНЧАРЕНКУ Миколі Миколайовичу - кінооператорові, завідувачу кафедри Київського національного університету культури і мистецтв
ІВАНИК Наталії Миколаївні - старшому викладачеві кафедри Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
САВКУ Юліану Федоровичу - старшому викладачеві кафедри Львівської національної академії мистецтв
СОТНІКОВУ Владиславу Володимировичу - режисерові-постановнику, продюсерові творчої спілки "Запорізька обласна асоціація діячів естрадного мистецтва України"
ФЕТІСОВУ Валентину Васильовичу - художньому керівникові – директору міського комунального закладу культури "Дніпровський міський театр ляльок "Театр актора і ляльки"
ХОМ’ЯКУ Ростиславу Петровичу - художньому керівникові естрадно-духового оркестру "Сурми Полісся" комунального закладу "Палац культури" Житомирської міської ради
ЦЮЛЮПІ Степану Даниловичу - завідувачеві кафедри Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
ЧЕПАЛОВУ Олександру Івановичу - завідувачеві кафедри Київського національного університету культури і мистецтв
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
БАРАНОВУ Олександру Андрійовичу - завідувачеві відділу Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук
ГОРБАТЕНКУ Володимиру Павловичу - провідному науковому співробітникові відділу Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, доктору політичних наук, професорові
КІРСЕНКУ Михайлу Володимировичу - професорові кафедри Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктору історичних наук, професорові
КОВАЛЬЧУКУ Андрію Трохимовичу - професорові кафедри Державного університету інфраструктури та технологій, доктору юридичних наук, професорові
НИКИФОРЧУКУ Дмитру Йосиповичу - завідувачеві кафедри Національної академії внутрішніх справ, доктору юридичних наук, професорові
ОМЕЛЬЧУКУ Сергію Аркадійовичу - проректорові Херсонського державного університету, доктору педагогічних наук, професорові
ПОЛЯКОВУ Андрію Павловичу - професорові кафедри Вінницького національного технічного університету, доктору технічних наук, професорові
РУДЕНКУ Костянтину Володимировичу - заступникові директора державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова" Національної академії медичних наук України, доктору медичних наук, професорові
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ"
АНІКЄЄВІЙ Олені Олегівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України
ВАСИЛЬЧУКУ Сергію Миколайовичу - заступникові Рівненського міського голови
ЛІПІНСЬКІЙ Світлані Олександрівні - заступникові Керівника Головного департаменту Адміністрації Президента України
НЕПРАНУ Михайлу Івановичу - першому віце-президентові Торгово-промислової палати України, м.Київ
ПРИЛИПКУ Сергію Івановичу - заступникові Керівника Державного управління справами
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ"
ГРИНІВУ Євгену Андрійовичу - головному редакторові Всеукраїнської правозахисної газети "Український Меморіал", м.Львів
ДАНИЛЬЧЕНКУ Олександру Олександровичу - генеральному продюсерові товариства "ТРК Академ-ТВ", м.Суми
ДЕМИДОВУ Олександру Олексійовичу - керівникові телекомпанії "МедіаДім", Київська область
КАЛИНОВСЬКІЙ Тетяні Станіславівні - головному редакторові газети "Черкаський край", м.Черкаси
КРИВДІ Марині Василівні - завідувачеві відділу державного підприємства "Редакція газети "Голос України", м.Київ
МЕТИКУ Тарасу Михайловичу - члену Дрогобицької міської первинної журналістської організації Національної спілки журналістів України, Львівська область
СЕІТБУЛЛАЄВІЙ Ельвіні Бахтіярівні - журналістові товариства "Телевізійна компанія "Атлант-СВ", м.Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ"
ВАХУЛІ Галині Василівні - лікареві – сімейному лікареві амбулаторії загальної практики – сімейної медицини с.Сокільники, Львівська область
ГОРДІЄНКО Людмилі Миколаївні - завідувачеві відділення Київської міської клінічної лікарні № 9
ДЗЬОМБАКУ Володимиру Богдановичу - головному спеціалістові департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації
ДЕРЕНЬКО Катерині Анатоліївні - лікареві, завідувачу відділення Великомихайлівської центральної районної лікарні, Одеська область
КАЗЮКУ Олегу Васильовичу - головному лікареві комунальної установи "Олевська центральна лікарня" Олевської міської ради, Житомирська область
КОРЖЕЛЕЦЬКОМУ Олександру Семеновичу - завідувачеві відділення Клінічної лікарні "Феофанія", м.Київ
КРАВЧУК Людмилі Василівні - лікареві, директору комунального некомерційного підприємства "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району міста Києва
ЛУКАСЕВИЧУ Івану Івановичу - доцентові кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України, м.Київ
ОЛЕСЬКІВУ Володимиру Васильовичу - завідувачеві амбулаторії загальної практики – сімейної медицини с.Ямпіль комунальної установи "Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Мурованської сільської ради ОТГ", Львівська область
ПОДОЛЬСЬКОМУ Володимиру Васильовичу - завідувачеві відділення державної установи "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М.Лук’янової Національної академії медичних наук України"
ПУКАЛЯКУ Роману Михайловичу - директорові комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський обласний клінічний діагностичний центр"
РАКУ Любомиру Михайловичу - генеральному директорові комунального некомерційного підприємства "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр"
СИДЮКУ Андрію Володимировичу - провідному науковому співробітникові відділу державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України
СІРОМАСІ Сергію Олеговичу - головному лікареві державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова" Національної академії медичних наук України
ФРЕЙДМАНУ Юрію Михайловичу - завідувачеві відділення комунального закладу "Білоцерківська міська лікарня №2" Білоцерківської міської ради, Київська область
ШКРОБОТУНУ Ярославу Володимировичу - завідувачеві відділення Державної наукової установи "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини", м.Київ
ЮГАСУ Віктору Карловичу - лікареві, судово-медичному експерту Закарпатського обласного бюро судово-медичної експертизи
ЯВОРСЬКОМУ Андрію Михайловичу - заступникові головного лікаря Івано-Франківської обласної клінічної лікарні
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ"
ГРИЦИКУ Василю Івановичу - директорові державної організації "Резиденція "Залісся", Київська область
КОЛЯДЖИНУ Ігорю Федоровичу - заступникові директора державного підприємства "Брошнівське лісове господарство", Івано-Франківська область
МІРОШНИЧЕНКУ Віктору Івановичу - головному лісничому державного підприємства "Баранівське лісомисливське господарство", Житомирська область
НЕВОДНІЧИКУ Володимиру Дем’яновичу - головному спеціалістові відділу Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства
РЕВЕНКО Наталії Олександрівні - начальникові Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства
САВИЦЬКОМУ Володимиру Михайловичу -лісничому Грабівського лісництва державного підприємства "Буське лісове господарство", Львівська область
СУХОВИЧУ Віталію Миколайовичу - начальникові Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства
"ЗАСЛУЖЕНИЙ МЕТАЛУРГ УКРАЇНИ"
ПЛЕВАКУ Юрію Анатолійовичу - директорові товариства "Феррокс", м.Запоріжжя
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ"
БУРЛАЦІ Григорію Михайловичу - керівникові Хорольського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області
ЛАЗАРЧУКУ Володимиру Степановичу - начальникові Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"
БОЧУЛЯКУ Володимиру Володимировичу - майстрові державного підприємства "Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької"
ВАСИЛЕВИЧУ Миколі Ярославовичу - керівникові духового оркестру "Водограй" Матеївецької об’єднаної територіальної громади при Будинку культури с.Матеївці, Івано-Франківська область
ГАВРИЛОВІЙ Ярославі Кузьмівні - заступникові начальника управління – начальнику відділу управління Рівненської обласної державної адміністрації
ДАЦЕНКО Юлії Юріївні - заступникові керівника служби Міністерства культури України
ДОЛЖИКОВІЙ Ірині Олександрівні - директорові комунального підприємства "Міський палац культури" Чернігівської міської ради
ЗУБКО Тамарі Вікторівні - директорові державного підприємства "Запорізький державний цирк"
КУДРЯВЦЕВУ Олександру Семеновичу - директорові державного підприємства "Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури "Дніпро", м.Київ
КУЗЬМЕНКУ Олексію Дмитровичу - директорові Сумської дитячої художньої школи імені М.Г.Лисенка
ЛЕВИЦЬКОМУ Вітольду Августовичу - протоієрею, пароху церкви Серця Ісуса і Серця Марії, Івано-Франківська область
ЛИТВИНЕНКО Жанні Андріївні - викладачеві-методисту Київського інституту музики імені Р.М.Глієра
НАЙДЬОНОВІЙ Людмилі Василівні - концертмейстерові Київського інституту музики імені Р.М.Глієра
НЕПОСЄДОВІЙ-ЦІЦІВКО Ользі Валентинівні - викладачеві Київського інституту музики імені Р.М.Глієра
ПАНЬКІВУ Мар’яну Васильовичу - викладачеві-методисту Великолюбінської дитячої школи мистецтв, Львівська область
ПЕРУНУ Михайлу Євгеновичу - президентові благодійної організації "Фундація "Андрей", м.Львів
ПИЛИПЕЦЬ Тетяні Миколаївні - директорові комунального закладу Львівської обласної ради "Львівська обласна бібліотека для юнацтва імені Романа Іваничука"
ПОВЯКЕЛЬ Оксані Теодозіївні - виконувачеві обов’язків генерального директора Національного музею народної архітектури та побуту України, м.Київ
ТЕРЛЕЦЬКОМУ Геннадію Олександровичу - начальникові відділу Липовецької районної державної адміністрації, Вінницька область
ФУРСІ Галині Іллівні - художньому керівникові громадської організації "Простір мистецтва", м.Київ
ЧЕРВІНЮ Петру Власовичу - директорові підприємства "Скульптура", м.Львів
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"
АВРАМЕНКУ Миколі Олександровичу - першому проректорові Запорізького державного медичного університету
БАКАЛИНСЬКІЙ Валерії Валеріївні - педагогові-організатору ансамблю "Квіти України" Київського Палацу дітей та юнацтва
ДОРОШЕНКУ Віктору Анатолійовичу - директорові закладу "Навчально-виховний комплекс: Росошанська загальноосвітня школа I–III ступенів – дошкільний навчальний заклад "Сонечко" Росошанської об’єднаної територіальної громади", Вінницька область
ЄГОРОВІЙ Наталії Миколаївні - тренерові-викладачу комунального закладу "Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа олімпійського резерву м.Чернівці зі стрільби із лука"
КАЧАРАБІ Степану Петровичу - завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка
КОЗІЮ Василю Васильовичу - директорові комунального закладу Київської обласної ради "Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат "Патріот"
МАЛІНОВСЬКОМУ Антону Антоновичу - завідувачеві кафедри Національного університету "Львівська політехніка"
МАНДЗЮКУ Володимиру Петровичу - директорові Сокирницької загальноосвітньої школи I–III ступенів з поглибленим вивченням французької мови Хустської районної державної адміністрації, Закарпатська область
МАРТИНЮКУ Володимиру Вікторовичу - заступникові директора департаменту – начальнику відділу Міністерства оборони України
ОВЕРКУ Володимиру Петровичу - директорові Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи №37 з поглибленим вивченням французької мови
РЕПЕЦЬКОМУ Василю Миколайовичу - завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка
САЮ Валерію Миколайовичу - проректорові Київського національного торговельно-економічного університету
СУХАРЮ Юрію Михайловичу - директорові Радехівської районної школи мистецтв, Львівська область
ТЕРЕЩЕНКУ Юрію Іларіоновичу - завідувачеві кафедри Київського національного лінгвістичного університету
ЦИМБАЛУ Миколі Миколайовичу - деканові факультету Національного університету "Одеська морська академія"
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ"
ВЕРНИГОРУ Дмитру Олександровичу - медичному директорові Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, м.Київ
ВОВЧАНСЬКОМУ Василю Івановичу - начальникові Центру медичної реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький" Міністерства оборони України
ФАРІЙОН Надії Ярославівні - заступникові головного лікаря Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ"
БРЕДИХІНУ Ігорю Анатолійовичу - головному інженерові акціонерного товариства "Фабрика "Комбі", м.Київ
ГОЛУБУ Петру Сергійовичу - ветеранові праці, м.Полтава
ПОНОМАРЕНКУ Івану Івановичу - ветеранові харчової промисловості, Одеська область
ТАБАКУ Миколі Сергійовичу - директорові виконавчому – директору департаменту акціонерного товариства "Укртрансгаз", м.Київ
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ"
БОДНАРЧУКУ Василю Дмитровичу - директорові підприємства "Обрій" Городенківського товариства "Шляхбудіндустрія", Івано-Франківська область
ОНИЩУКУ Володимиру Івановичу - директорові сільськогосподарського підприємства "Корона", Миколаївська область
ТРЕЙТЯКУ Павлу Миколайовичу - директорові товариства "Перемога", Полтавська область
ТУРЧИНЦЮ Володимиру Івановичу - генеральному директорові товариства "Волочиськ-агро", Хмельницька область
ШЕХОВЦОВІЙ Валентині Миколаївні - директорові приватного підприємства "Великописарівський молокозавод", Сумська область
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ"
БОЖКО Ірині Андріївні - головному консультантові Приймальні Президента України Адміністрації Президента України
ЛІЩИНСЬКОМУ Анатолію Дмитровичу - директорові Здолбунівського районного територіального центру соціального обслуговування, Рівненська область
ЯРЕМІ Олександру Йосиповичу - заступникові Міністра молоді та спорту України
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СФЕРИ ПОСЛУГ УКРАЇНИ"
БОГОМАЗУ Юрію Васильовичу - заступникові генерального директора державного підприємства "Гарант-Сервіс", м.Київ
ОРЛОВУ Богдану Олександровичу - заступникові керівника Управління – керівнику відділу Державного управління справами
ПОЛАТЬЯНУ Армену Олеговичу - генеральному директорові підприємства "Обухівміськвторресурси", Київська область
ТАРАСЕНКУ Тарасу Ігоровичу - керівникові управління Державного управління справами
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФАРМАЦІЇ УКРАЇНИ"
ЛЕБЕДЮ Сергію Олександровичу - провізорові, члену громадської організації "Всеукраїнська фармацевтична палата", м.Рівне
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ"
ГРАБОВЕЦЬКОМУ Мирославу Михайловичу - заступникові голови громадської організації "Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Україна", м.Київ
ДОВГАНЮКУ Володимиру Миколайовичу - провідному спеціалістові Волинського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України
ДРАБІКОВСЬКОМУ Володимиру Валентиновичу - генеральному секретареві громадської спілки "Федерація баскетболу України", м.Київ
ІВАЩЕНКУ Валентину Васильовичу - старшому тренерові національної збірної команди України з рукопашного бою, м.Дніпро
МІЛЬЧЕВУ Миколі Миколайовичу - головному тренерові штатної команди національної збірної команди України зі стрільби стендової, м.Одеса
МІНЕНКУ Олександру Васильовичу - віце-президентові Миколаївської обласної федерації рукопашного бою
ПАВЛЮКУ Сергію Олексійовичу - тренерові-викладачу, директорові Школи вищої спортивної майстерності міста Києва
ПЕТРУШЕВСЬКОМУ Євгену Івановичу - директорові Федерації гандболу України, м.Київ
ПРИТУЛІ Олександру Леонтійовичу - президентові громадської організації "Всеукраїнська федерація "Спас", м.Запоріжжя
СТАРІКОВУ Володимиру Сергійовичу - старшому викладачеві кафедри Національного університету водного господарства та природокористування України, м.Рівне
ШЕВЧЕНКУ Олександру Яковичу - голові Федерації футболу Львівської області
ШЕВЧЕНКУ Сергію Васильовичу - головному тренерові футбольного клубу "Таврія-Сімферополь" Херсон
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"
АПАНАСКОВИЧ Людмилі Вікторівні - заступникові начальника управління – начальнику відділу Департаменту Генеральної прокуратури України
БЕЛЯНЕВИЧУ Вадиму Едуардовичу - адвокатові
БЕРЕЗІНУ Максиму Григоровичу - заступникові начальника відділу Департаменту Генеральної прокуратури України
БОЙКУ Андрію Михайловичу - докторові юридичних наук, професору, м.Львів
ВАКУЛЕНКУ Володимиру Петровичу - начальникові відділу правового забезпечення Черкаської філії акціонерного товариства "Укртелеком"
ГУРАЛЮ Павлу Федоровичу - завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка
ІЗУЇТІ Петру Олександровичу - заступникові директора Інституту права та суспільних відносин вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м.Київ
МАЛАНІЮ Роману Григоровичу - керівникові апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації
МЕДЕНЦЕВУ Максиму Анатолійовичу - начальникові регіонального відділення Фонду державного майна України по м.Києву
МІРОШНИЧЕНКУ Анатолію Миколайовичу - професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НАЗАРУКУ Олегу Васильовичу - директорові Департаменту акціонерного товариства "Українська залізниця", м.Київ
НАЗАРЧУКУ Миколі Аполосовичу - начальникові юридичного відділу Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації
РАТУШНЯКУ Олегу Олександровичу - прокуророві відділу управління прокуратури Вінницької області
ТЕРЕМЕЦЬКОМУ Владиславу Івановичу - професорові кафедри Тернопільського національного економічного університету
ФЕДОРОВУ Валентину Андрійовичу - доцентові кафедри Київського інституту інтелектуальної власності та права
ШКЛЯРУ Сергію Володимировичу - адвокатові, м.Київ
ЯРМАКУ Дмитру Борисовичу-Уповноваженому Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Адміністрації Президента України
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ"
ГЛАДЬКУ Максиму Володимировичу - художникові, викладачу Черкаського державного бізнес-коледжу
ШЕВЧЕНКУ Віталію Федоровичу - художникові, Сумська область.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
4 травня 2019 року".