Есть предложения от Порошенко. Мы также много говорим об этом с Яценюком, - Гройсман о выборах в Раду

"Я еще два года назад говорил о том, что буду участвовать в парламентских выборах. Для чего? Не для того, чтобы просто участвовать в выборах или получить мандат - меня это никак не мотивирует. Меня мотивирует другое: я считаю, что через принятие правильных решений, через их реализацию, можно кардинально менять ситуацию в стране", - сказал В.Гройсман в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что через присутствие в парламенте можно формировать исполнительную власть и парламентское большинство под реализацию идей. "Чего люди хотят вообще от власти? Люди хотят стабильности, экономического роста и общего благополучия в стране. Чего люди ожидают от меня? Они ожидают, что нашей команде удастся создать условия, при которых эти вещи станут достижимыми", - констатировал премьер.

Что касается формата участия в выборах, В.Гройсман сообщил, что в скором времени расскажет о нем, но отметил, что это должен быть очень четкий и прагматичный формат.

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"А консультации ведутся. Есть предложения и от президента, мы также много говорим об этом с моим коллегой Арсением Яценюком. Вообще, насколько я знаю, много разных политических игроков между собой говорят", - отметил премьер.

В то же время, он заявил, что есть и те политики, с кем он не обсуждает совместные дальнейшие политические планы. "Я считаю, что нам нужно быстро решить глобально одну проблему - это изменение качества жизни украинских граждан. Где мы видим образец этого качества? В Европе. Это означает, что европейская и евроатлантическая интеграция для меня является важным приоритетом. Поэтому все, что не противоречит моим взглядам, в том числе и моральным, допустимо; у меня нет проблемы общаться с такими людьми. Но мне никогда не будет по дороге с популистами", - констатировал премьер.

Как сообщалось, в апреле В.Гройсман заявил, что для участия в очередных выборах в Верховную Раду он сформирует новую политическую силу.