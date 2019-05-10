УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы как юрлица, - реестр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua, об этом свидетельствуют данные единого реестра юридических лиц.

Согласно реестру, юрлицо "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата" не находится в состоянии ликвидации. Оно существует в организационно-правовой форме религиозной организации и ее руководителем указан Патриарх Филарет – Михаил Денисенко.

Также не находится в процессе ликвидации юрлицо "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви", руководителем которой является Николай Малетич (митрополит Макарий).

8 мая Филарет пригласил архиереев на праздник от имени несуществующей УПЦ КП.

10 мая стало известно, что почетный патриарх УПЦ КП Филарет хочет восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата, которая в конце прошлого года вошла в новосозданную Православную церкововь Украины.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что возвращение ПЦУ в структуру Киевского патриархата будет означать потерю Томоса и всех достижений церковной независимости.

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