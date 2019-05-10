СБУ разоблачила сотрудника спецподразделения КОРД, продававшего закрытую информацию таможни

Об этом сообщила 10 мая пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.



"Оперативники СБУ установили, что работник спецподразделения КОРД ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области организовал с помощью двух работников местной таможни систематический сбыт частным лицам информации с ограниченным доступом в отношении транспортных средств и лиц, которые ввезли их на территорию Украины, с указанием личных данных этих людей", – заявили в спецслужбе.



По данным СБУ, подозреваемые в течение трех месяцев заработали на продаже закрытой информации более 200 тыс. грн.

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Работника Нацполиции задержали после передачи данных очередному клиенту.



Спецслужба проверяет факты возможной продажи персональных данных граждан Украины представителям российских спецслужб. Сотруднику КОРД сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 362 (похищение, присвоение, вымогательство компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления) и ч. 2 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт закрытой информации) Уголовного кодекса Украины.