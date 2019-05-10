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10.05.19 21:44

Большинство БПП поддержит новый Избирательный кодекс, против - мажоритарщики, - нардеп Березенко

Новый Избирательный кодекс, который предусматривает пропорциональную систему на парламентских выборах, собирается поддержать большинство депутатов фракции "Блок Петра Порошенко". В то же время все депутаты фракции, избранные в мажоритарных округах, против такого решения.

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Об этом в комментарии "Громадскому" рассказал заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко, передает Цензор.НЕТ.

"Это будет большинство, но не 100% голосов. Против - все мажоритарщики. Никакие аргументы на них не действуют, потому что они в течение пяти лет работали в своих округах и сейчас имеют от 50 до 60 процентов поддержки", - сказал он.

На вопрос, сможет этот созыв парламента принять предложенный кодекс, Березенко ответил: "Эти 4500 поправок, которые проработаны рабочей группой и были переданы в комитет, должны быть четко и профессионально проанализированы на заседаниях комитета. Мне кажется ... будет очень трудно за месяц пройти все эти правки в комитете, да еще и проголосовать в зале, учитывая потенциальное сопротивление мажоритарщиков".

Проект нового избирательного кодекса Верховная Рада одобрила в первом чтении в ноябре 2017 года. Он предусматривает отмену мажоритарных округов и введение пропорциональной системы с открытыми партийными списками.

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