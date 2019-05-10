Олевск на пороге экокатастрофы из-за утечки химикатов. Глава Житомирской ОГА Гундич на проблему не реагирует, - Пашинский. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Сергей Пашинский, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ко мне обратились земляки - жители Олевской ОТГ Житомирской области, которые очень обеспокоены и напуганы абсолютно ненадлежащим состоянием хранения старых непригодных ядохимикатов по соседству с их домами. Оказывается, еще с советских времен на территории Олевщины разбросаны и "законсервированы" около 20 таких огромных цистерн с агрохимикатами, точный химический состав которых не может определить даже областная лаборатория. Вероятно вследствие недавнего пожара вблизи одной такой цистерны произошла химическая реакция и последних несколько дней происходит утечка этих веществ в грунтовые воды, к тому же в сопровождении резкого неприятного запаха. Самое страшное, что с проникновением в грунтовые воды через 2-3 месяца эти химикаты могут попасть в колодцы", - написал нардеп.

Парламентарий отметил: председатель Житомирской облгосадминистрации еще никак не отреагировал на проблему.

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"Очень странно, что несмотря на такое количество учреждений и ведомств, которые должны срочно отреагировать и заняться этой проблемой, у нас как всегда "у семи нянек дитя без глаза". Например, Житомирская областная администрация в лице губернатора Игоря Гундича, вообще не в курсе, что у них под боком разбросаны такие "экологические бомбы" и не собирается, судя по всему, что-то с этим делать. Оперативно отреагировал только руководитель ГСЧС Николай Александрович Чечеткин, который уже принимает соответствующие меры, за что ему отдельное спасибо! Но ресурсов самого ГСЧС недостаточно, поэтому призываю премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака немедленно вмешаться в ситуацию и, в случае необходимости, выделить дополнительные средства для срочной ликвидации этого экологического бедствия и других потенциальных источников загрязнения", - отметил Сергей Пашинский.







