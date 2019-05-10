Генпрокуратура допрашивает Порошенко по делу Майдана

Как сообащет Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала ZIK заявил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, договоренность о допросе была достигнута накануне.

"Как мне сообщили, уже следователи допрашивают. Возможно, уже и завершили допрашивать Президента", - рассказал Горбатюк.

6 мая ГПУ вызвала президента Украины Петр Порошенко на допрос в рамках расследования дел Евромайдана.

7 мая стало известно, что Порошенко не пришел на дополнительный допрос в качестве свидетеля в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования дел Евромайдана.

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