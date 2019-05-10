Вандалы осквернили памятник украинским повстанцам в Польше. ФОТОрепортаж

На кресте краской написали с ошибками нецензурные выражения на польском языке: "Jbac UPA", "Mordercy kobiet i dzieci", "Stefan Bandera dziwka" и другие, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Также закрашена краской таблица с фамилиями повстанцев. Как отмечают в Объединении украинцев в Польше (ОУП) в Перемышле, заметно, что кто-то пробовал ее сорвать.

"По моему мнению, это не только крест. Это могила. Там похоронены жители села, которые были в подполье", - говорит Мария Туцькая, председатель перемишского отдела ОУП. Следы надругательства обнаружили бывшие жители деревни, которые поехали на кладбище. ОУП хочет подать заявление в прокуратуру по этому делу.

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Издание напоминает, что это не первый подобный инцидент на этом кладбище. В ноябре прошлого года неизвестные уничтожили там две украинские могилы. Тогда повреждения также обнаружили бывшие жители села, которые приехали поставить лампадки на могилах близких. Эти два памятника возобновлены после уничтожения.

Кроме того, недавно на коммунальном кладбище в Легнице (Нижнесилезское воеводство) уничтожены несколько десятков надгробных фотографий. Большинство фотографий, которые уничтожили вандалы - на украинских захоронениях.