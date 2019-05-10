В Раде зарегистрировано пять постановлений о дате инаугурации Зеленского

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", один из документов предлагает провести церемонию на стадионе НСК "Олимпийский".

Постановление 10270-4 зарегистрировал депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Сугоняко. Он считает, что проводить инаугурацию 19 мая, как того хочет Зеленский, не нужно, потому что в этот день отмечают День памяти жертв политических репрессий. Депутат предлагает провести церемонию 1 июня.

Внефракционные депутаты Виктор Балога и Сергей Мищенко зарегистрировали постановления 10270-1 и 10270, в которых предлагают провести инаугурацию 19 мая.

Депутат от БПП Сергей Каплин также выступает за 19 мая, но в его постановлении 10270-3 предлагается провести инаугурации в два этапа - первый 19 мая в Верховной Раде, а второй - 3 июня на "Олимпийском".

Каплин объясняет свою идею необходимостью "обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств"

"С целью привлечения максимального количества иностранных гостей и обеспечения возможности непосредственного присутствия желающих граждан Украины", - говорится в пояснительной записке.

Внефракционный депутат Виталий Куприй, который ранее объявил о создании внефракционного объединения "За Зеленского", в постановлении 10270-2 предлагает провести инаугурацию 20 мая. Проводить церемонию в День памяти жертв политических репрессий он считает неуместным.

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Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил народных депутатов в затягивании с его инаугурацией и призвал назначить ее на 19 мая.

Действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что согласен на любую дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, за которую проголосует Верховная Рада.