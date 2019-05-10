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10.05.19 22:46

"Власть должна измениться вся", - Кравчук дал три совета Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал три совета новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

кравчук

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои рекомендации он озвучил в эфире телеканала "112 Украина"

"Прежде всего: власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая. Приходит новый президент и формирует новую власть. Не может быть такого, что пришел один президент, а все, кто были - остались", - заявил первый президент.

Отмечается, что второй совет от Кравчука - не принимать кадровые решения быстро.

"Так делать нельзя. Только после глубокой и всесторонней обработки человека можно назначать на должность", - сказал Кравчук.

"Я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича - он сам об этом говорил, но я ему еще раз напоминаю, - нет у власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров. Власть - это преданность народу Украины", - подытожил он.

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