На взятке 100 тыс. гривен задержали председателя ОТО Херсонщины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины совместно с работниками УЗЭ в Херсонской области и Национальной полиции в Херсонской области, в рамках контроля за совершением преступления, разоблачила председателя объединенной территориальной общины Херсонской области.

Установлено, что председатель требовал и получил от гражданина взятку в общем размере 100 тыс. гривен за утверждение плана территории земельного участка, с целью изменения ее целевого назначения.

Проводятся неотложные следственные действия. Военной прокуратурой Херсонского гарнизона голове готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины и ходатайство об избрании меры пресечения.

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