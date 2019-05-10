Цензор.НЕТ

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10.05.19 23:07

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия", - Порошенко о допросе по делу Майдана

Действующий президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что сегодня его допросили по делу расстрелов на Майдане.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия", - Порошенко о допросе по делу Майдана

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Facebook.

Порошенко отметил, что сегодня повторно дал показания прокурорам в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства на Майдане в 2014 году.

"Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия. Это дело чрезвычайно важное для украинского общества. Убежден, все виновные должны быть обязательно наказаны", - написал Порошенко.

Надеюсь, мои ответы на дополнительные вопросы помогут в завершении следствия, - Порошенко о допросе по делу Майдана 01

Напомним, сегодня следователи ГПУ допрашивали действующего президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане. 

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