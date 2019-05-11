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11.05.19 00:04

Украинский дзюдоист Ядов выиграл "бронзу" турнира Grand Slam в Баку

Украинский спортсмен Богдан Ядов в первый день международного турнира серии Grand Slam по дзюдо выиграл "бронзу".

ядов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", турнир серии Grand Slam начался в столице Азербайджана Баку 10 мая.

Отмечается, что Ядов получил третье место в весовой категории до 66 кг.

Украинский дзюдоист победил в схватке за 3-е место Мухриддина Тиловова из Узбекистана.

Экс-чемпион мира Георгий Зантарая в этом весе стал седьмым. Артем Лесюк (60 кг) уступил в 1/16 финала, Марина Черняк (48 кг) и Мария Скора (57 кг) - в 1/8 финала.

Grand Slam в Баку продлится до 12 мая. Дзюдоисты борются не только за награды турнира, но и лицензионные очки в олимпийском отборе к Токио-2020.

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