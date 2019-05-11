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11.05.19 01:36

Суд оштрафовал на 850 грн епископа УПЦ КП Севастьяна за "покушение на Филарета"

Суд решил оштрафовать на 850 гривен внештатного епископа Украинской православной церкви Киевского патриархата Севастьяна (Михаила Возняка) за нападение на монахиню Варвару в резиденции патриарха Филарета.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини", об этом говорится в материалах суда.

Установлено, что наместник Монастыря всех святых Киева епископ Севастьян около 19:30 25 мая 2018 года прибыл в помещение Киевской патриархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, расположенной на ул. Пушкинская, 36 в Киеве. На суде он пояснил, что прибыл в патриархию к Филарету и принес ему книгу, в частности издание "За кулисами алтаря, как дальше жить?".

В коридоре церкви он встретился с монахиней Варварой, которая стала на него кричать и не пускала к Филарету, который трапезничал на кухне.

Епископ на почве внезапно возникших к ней неприязненных отношений достал из своей сумки перцовый баллончик со слезоточивым газом и распылил его в лицо монахине. После инцидента священник сбежал.

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Монахиня Варвара получила химический ожог первой степени конъюнктивы обоих глаз.

В суде Севастьян чистосердечно раскаялся и принес извинения пострадавшей.

Суд принял во внимание его раскаяние, а также то, что священник занимается общественно полезным трудом, удовлетворительно характеризуется по месту службы и проживания, непосредственно принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой области, не состоит на учете у нарколога и психиатра.

Напомним, 28 июля 2018 года в УПЦ КП сообщили, что епископ Севастьян якобы готовился к совершению покушения на патриарха Филарета, но его остановила эконом Патриархии монахиня Варвара.

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