Центр Киева перекроют 12 мая из-за марафона

Как говорится в сообщении КГГА движение будет запрещено с 08:00 до 15:30, передает Цензор.НЕТ.

"12 мая в 9:00 в столице стартует "ІV Киевский Евро Марафон" ("ІV Kyiv Euro Marathon"). Проведение спортивного события поддержано распоряжением КГГА №747. Документом предусмотрен запрет движения всех видов транспортных средств с 08:00 до 15:30 12 мая по маршруту забега", - отметили в КГГА.

Движение транспорта будет запрещено по следующему маршруту марафона: старт с улицы Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский") - улица Саксаганского - площадь Победы - проспект Победы (нечетная сторона) до пересечения с переулком Полевым - разворот (проспект Победы, 45) - проспект Победы - площадь Победы - улица Саксаганского - улица Большая Васильковская - разворот на перекрестке с улицей Джона Маккейна (улица Ивана Кудри) - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - финиш на улице Большой Васильковской, 55 (территория НСК "Олимпийский").

Отмечается, что в марафоне примут участие более 3 тыс. участников из разных стран мира.

Для участников подготовили дистанции в 6 км, 12 км, полумарафон, марафон, командную марафонскую эстафету и детские забеги.

Согласно сообщению, марафон проходит при поддержке Представительства Европейского Союза в Украине и посольств государств - членов ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В школах Киева праздник последнего звонка пройдет 31 мая, - КГГА