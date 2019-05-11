Враг за сутки 12 раз применил оружие на Донбассе, включая запрещенное: ранен один украинский воин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Кроме того, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из ручных противотанковых гранатометов населенный пункт Травневое, создав угрозу для жизни и здоровья гражданского населения. К счастью, жертв среди мирных жителей удалось избежать.

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За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка;

- дважды из автоматических станковых гранатометов - около Авдеевки;

- дважды из гранатометов различных систем - вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

- дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка;

- из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем - у населенного пункта Новолуганское;

- из минометов калибра 120 мм - у Попасной;

- из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское;

- из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Майорск.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 10 Мая двое оккупантов получили ранения.

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С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.



