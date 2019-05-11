В аэропорту Таллина изменили написание Kiev на Kyiv. Хельсинки на подходе. ФОТО

Об этом сообщили украинские дипломаты в Эстонии и Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

"Проверила еще раз. Таллиннский аэропорт пишет #KyivNotKiev. И английское и эстонское написания верно. Если где-то закрадется техническая ошибка, будем исправлять", - написала посол Украины в Эстонии Марьяна Беца в Twitter.

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В этот же день украинский дипломат, сотрудник посольства Украины в Финляндии Илья Квас распространил заявление аэропорта Хельсинки с комментарием, что "Аэропорт Хельсинки Вантаа в процессе изменения на правильное написание города Киева".