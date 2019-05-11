Филарет зовет Епифания на совместное богослужение: "Ради единства и укрепления нашей Церкви". ДОКУМЕНТ

Об этом Филарет написал у себя на Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"До меня дошла информация из средств массовой информации, что Вы выразили недовольство тем, что я не пригласил Вас на празднование памяти священномученика Макария, митрополита Киевского", - написал почетный патриарх ПЦУ и объяснил, почему не выслал приглашение раньше.

"Причина заключается в том, что Вы, после избрания Вас Предстоятелем УПЦ, ни разу со мной не совершали Божественную литургию - в течение пяти месяцев. У меня возникла мысль, может она ошибочна, что Вы считаете унижением для себя служить с патриархом Филаретом? Кроме того, как мне известно, Вы пытаетесь послужить литургию то в м. Днепр, или в г. Мариуполе и там собрать архиереев нашей церкви в противовес празднованию в Киеве во Владимирском соборе, где находятся святые мощи священномученика Макария", - заявил он.

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"Поэтому, поскольку своим недовольством Вы выразили желание принять участие в праздновании покровителя нашей Украинской православной церкви сщмч. Макария, митрополита Киевского, я с радостью приглашаю Ваше Блаженство на праздник святителя Макария в кафедральном патриаршем соборе 14 мая 2019, где мы ежегодно собираемся всем епископатом для утверждения нашего единства и укрепления нашей Церкви", - добавил Филарет.

Следует отметить, что приглашение прийти на общую молитву напечатано на бланке несуществующего Киевского патриархата. На днях почетный патриарх Филарет разослал архиереям приглашение на праздник также от имени ликвидируемой УПЦ КП.



