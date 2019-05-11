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11.05.19 12:08

Зеленский обсудил с послом Китая Ду Веем инвестиции в экономику Украины. ФОТО

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с послом Китайской Народной Республики Ду Веем.

Зеленский обсудил с послом Китая Ду Веем инвестиции в экономику Украины. ФОТО

Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - написал Зеленский.

Зеленский обсудил с послом Китая Ду Веем инвестиции в экономику Украины 01

Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. Владимир Зеленский победил, набрав 73,22% голосов. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

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Зеленский обсудил с послом Китая Ду Веем инвестиции в экономику Украины 02

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