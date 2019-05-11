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11.05.19 12:28

Суд отказался удовлетворить заявление по иску Бережной о запрете подписывать языковой закон

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска от общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" к председателю Верховной Рады Украины Андрей Парубий о запрете подписывать закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Суд отказался удовлетворить заявление по иску Бережной о запрете подписывать языковой закон

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева, рассмотрев заявление об обеспечении иска о запрете подписывать и публиковать закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", постановил отказать в его удовлетворении", - говорится в сообщении.

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"Суд считает, что заявителем не было доказано очевидной противоправности действий спикера парламента, не было предоставлено ни одного доказательства в подтверждение", - добавили в пресс-службе суда.

Ранее мать погибшего народного депутата от "Партии регионов" Ирины Бережной Елена подала в суд иск с просьбой запретить подписывать и публиковать закон о языке.

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