Вилкула снова вызвали в НАПК для дачи объяснений

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вызваны: Александр Вилкул, народный депутат Украины, на 15 мая (повторно); Даниил Добуш, главный врач Киевской городской клинической больницы №10, на 15 мая; Александр Жук, и.о. директора Коммунального некоммерческого предприятия "Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Шосткинского городского совета, на 29 мая; Людмила Яковчук, директор Полянковской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней Барановского городского совета (Житомирская область), на 15 мая.

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Кроме того, по признакам несвоевременного представления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии, вызваны: Елена Антонова, депутат Киевского городского совета, на 15 мая; Виталий Литовка, депутат Запорожского областного совета седьмого созыва, на 15 мая.

Напомним, 22 марта народного депутата Александра Вилкула вызвали к НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях.

В начале апреля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) направило в суд протокол об административном правонарушении народного депутата Александра Вилкула. По данным агентства, нардеп внес на рассмотрение Верховной рады депутатский запрос при наличии конфликта интересов.

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