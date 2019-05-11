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11.05.19 13:02

Россия в первую очередь раздаст паспорта на Донбассе так называемым "силовикам", - Минобороны

Первыми паспорта государства-агрессора на оккупированном Донбассе получат сотрудники так называемых "силовых органов" оккупационных администраций.

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Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Есть основания утверждать, что в первую очередь паспортизация будет проведена в т. н. "силовых структурах" оккупационных администраций. Поэтому, и де-факто и де юре, применение оружия на незаконно оккупированных территориях будет осуществляться гражданами Российской Федерации, которые отныне будут иметь российские паспорта", - подчеркнул Петренко.

По его словам, это было предметом серьезного внимания во время заседания Совета безопасности ООН. Итогом стало осуждение таких противоправных действий и призыв к Российской Федерации решать все вопросы в русле международного права.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

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29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

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