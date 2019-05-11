Помпео и Путин обсудят ситуацию в Украине

Об этом на специальном телефонном брифинге для журналистов заявил представитель Госдепартамента высокого ранга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство ТАСС.

По его словам, в ходе визита Помпео будет обсуждаться "целый ряд глобальных вызовов, в том числе Украина, Венесуэла, Иран, Сирия и Северная Корея". "Кроме того, госсекретарь обсудит вызовы в наших двусторонних отношениях с Россией", – констатировал ведущий брифинга.

Он подчеркнул, что США ясно довели до сведения России свои взгляды на преодоление противоречий по этим вопросам. "У нас выработана чрезвычайно ясная политика, и госсекретарь совершенно четко (излагал ее. – Ред.) России по вопросам как Венесуэлы, так и Украины, какова наша обеспокоенность их (российских властей. – Ред.) действиями, и каким мы ожидаем путь вперед", – сказал дипломат.

Читайте на Цензор.НЕТ: Помпео о встрече с Лавровым: Это была хорошая беседа, но каждая сторона остается при своих интересах

"Отправная точка, которая у нас должна быть, когда мы обсуждаем политику в отношении России, – это откровенно заявить, что Россия предпринимает серию агрессивных и дестабилизирующих действий на мировой арене. Это часть того, чем занимается дипломатия, что произойдет в ходе визита госсекретаря. Нынешняя поездка представляет собой благоприятную возможность ясным образом довести до сведения российского правительства такие пункты и наши ожидания, а также посмотреть, как прокладывать путь вперед", – добавил представитель Госдепа.

Также на Цензор.НЕТ: Мы наказали Россию за применение химоружия в Солсбери и должны заблокировать "Северный поток-2", - Помпео

Первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря США состоится 12–14 мая. Он посетит сначала Москву, а затем Сочи и проведет переговоры с президентом РФ Путиным и главой МИД России Лавровым.