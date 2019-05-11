Расследование АМКУ против площадок в сфере оценки вышло на финишную прямую, - Загребельская

Об этом сообщила в Facebook Государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о предположительных антиконкурентных действиях ООО "Ви Ай Пи Департамент", ООО "Акцепт Онлайн", ООО "О закупках" и ООО "ИКЦ АСБОУ". Эти фирмы предоставляют услуги в сфере оценки для налогообложения.

АМКУ предполагает, что в августе–декабре 2018 года фирмы-нарушительницы вместо того, чтобы конкурировать между собой, предлагая максимально выгодную для клиентов цену, поддерживали необоснованно высокие расценки на свои услуги.

"Рыночное поведение ответчиков в 2019 году на сегодня анализируется комитетом, и в случае выявления признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, будут приняты соответствующие меры", – написала Загребельская.

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Если АМКУ придет к выводу, что фирмы действительно нарушили антимонопольное законодательство, каждую из них могут оштрафовать на 10% от прошлогодней выручки.

23 января Агия Загребельская заявила о появлении новой "схемы" с участием площадок для оценивания имущества. По ее словам, благодаря изменениям в законодательство частные электронные площадки стали посредником между пользователями и государственной базой Фонда госимущества.

По словам Загребельской, за доступ к разработанной за бюджетные средства государственной базе "граждане (покупатели/продавцы недвижимости) через оценщика/нотариуса платят таким частным посредникам около 1 млн грн в сутки или более тысячи гривен с одного продавца/покупателя".

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26 февраля Антимонопольный комитет проводил проверки этих площадок-посредников. Сотрудники не обнаружили их офисов по указанным в документах адресам.

После этого 8 апреля фирмы были оштрафованы за отказ предоставить АМКУ информацию. Общая сумма штрафа составила 1 млн 133 тыс. гривен.