Садовый возглавит список "Самопомичи" на парламентских выборах

Об этом Садовый заявил на отчетном 18-м съезде партии "Объединение "Самопомич" в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Моя деятельность как городского головы подходит к концу... я не собираюсь баллотироваться на новую каденцию. Я готов идти в парламент, возглавлять список, если будет ваше доверие, готов бороться за должность премьера и наводить порядок в стране", – сказал он.
Садовый является городским головой Львова с 25 апреля 2006 года.
В марте он уже говорил, что больше не будет баллотироваться в мэры Львова.
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Политик был зарегистрирован кандидатом на выборы президента Украины в 2019 году, однако 1 марта заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу экс-министра обороны Анатолия Гриценко.
В конце апреля Садовый заявил, что готов возглавить правительство, но только если его поддержит парламентское большинство.