Мэрия Херсона оспорит решение суда, отменившего переименование улицы в честь Гандзюк

Об этом городской глава Херсона Владимир Николаенко заявил в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас нет на сегодняшний день решения суда. Я из средств массовой информации узнал не слишком хорошую новость, что отменено решение сессии в части переименования улицы Лютеранской в улицу Кати Гандзюк. Я думаю, после того, как будет ознакомление с решением суда, обязательно будет апелляция", – сказал Николаенко.

Он отметил, что в мэрии изучат, какие именно нарушения нашел суд. Однако мэр уверен, что нарушений нет, и принятое депутатами на сессии решение соответствует требованиям законодательства.

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Накануне Херсонский окружной административный суд отменил решение городского совета о переименовании улицы Лютеранской в улицу Екатерины Гандзюк. Решение можно обжаловать в течение 30 дней.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.