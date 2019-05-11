Украинские пограничники совместно с коллегами из соседних стран и международных организаций проводят операцию "Кордон"

Чтобы эффективнее предотвращать правонарушения на границе, ежегодно проводится совместная специальная пограничная операция "Кордон", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Отмечается, что подготовка продолжалась с 23 апреля. В рамках активной фазы операции "будут проводиться мероприятия по противодействию угрозам в сфере борьбы с незаконным перемещением через государственную границу нелегальных мигрантов, подакцизных товаров, контрабанды наркотических средств, оружия и т.д."

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Мероприятия Государственная пограничная служба будет проводить во взаимодействии с Нацполцией, Госмиграцией, Нацгвардией, СБУ, Вооруженными силами, ГФС, авиационной службой, Минобразования, Украэродвижением и "Укрзализныцей".

Традиционно операция проводится в 15 пограничных областях (кроме района проведения операции Объединенных сил) и г. Киев. Будут привлекаться как силы и средства всех региональных управлений (кроме Донецко-Луганского РУ), ОКПП "Киев", резервы председателя Государственной пограничной службы Украины, правоохранительных и взаимодействующих органов Украины, так и пограничных ведомств сопредельных государств — Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Республики Молдовы, международных организаций — Европейское агентство "FRONTEX" (по вопросам управления оперативной сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского союза), Миссия Европейского союза "EUBAM" (по предоставлению приграничной помощи Украине и Молдове).

"В ходе операции предполагается проведение внезапных действий резервов на наиболее активных участках границы и в пунктах пропуска, применение общих межведомственных мобильных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска. Планируется проводить воздушный мониторинг приграничных районов и линии границы с применением пограничной (в том числе беспилотной) авиации, совместные с представителями взаимодействующих структур проверки субъектов авиационной деятельности за пределами контролируемых пограничных районов, поездов движущихся к границе, мест накопления контрабандных товаров и грузов и т.п., а также совместные мероприятия по охране границы с коллегами сопредельных стран, патрулирование морской и речных участков и тому подобное", - сообщают в ГПСУ.

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