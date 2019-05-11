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11.05.19 20:03

"Бєгі, Сірожа, бєгі!" - пресс-секретарь генпрокурора Сарган насмехается над депутатом Лещенко из-за дела Манафорта

Пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган своеобразно отреагировала на слова нардепа Сергея Лещенко о том, что глава ГПУ якобы лгал адвокату Трампа Джулиани.

"Бєгі, Сірожа, бєгі!" - пресс-секретарь генпрокурора Сарган насмехается над депутатом Лещенко из-за дела Манафорта

Сарган считает, что Лещенко "погорел" как враг Дональда Трампа. Об этом она написала в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Депутат-"жестяная челюсть" погорел как враг Трампа в окружении нового президента. Теперь челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации, в поисках крайних. Беги, Сирожа, беги!", – написала Сарган.

Бєгі, Сірожа, бєгі! - пресс-секретарь генпрокурора Сарган насмехается над депутатом Лещенко из-за дела Манафорта 01

Ранее личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что опубликованная нардепом Сергеем Лещенко "амбарная книга" Партии регионов является фейком.

Также на Цензор.НЕТ: Джулиани: опубликованная Лещенко "амбарная книга" ПР является "фейком"

В ответ на это Лещенко заявил, что Джулиани стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны генпрокурора Юрия Луценко. По словам нардепа, Луценко систематически дезинформировал адвоката Джулиани, чтобы сохранить за собой должность генпрокурора.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Джулиани стал мишенью для манипуляций и лжи со стороны Луценко", - Лещенко

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