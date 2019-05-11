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11.05.19 21:26

Мальчика, которого удерживали в посольстве Дании в Киеве, отдали матери, - Климкин

Удерживаемого в посольстве Дании в Киеве двухлетнего мальчика Даниэля отдали матери, гражданке Украины. Ранее отец Даниэля, гражданин Дании, по словам матери, силой вывез сына из Запорожья.

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Как сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, Даниэль с матерью поехали домой, передает Цензор.НЕТ.

"Даниэль с мамой вышли из посольства Дании и поехали домой. Родители заключили соглашение и в дальнейшем будут совместно воспитывать сына. Сделали все, чтобы дело решилась как можно менее травматично для ребенка", - сообщил глава МИД.

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Также он поблагодарил за помощь коллег из Дании.

Мальчика, которого удерживали в посольстве Дании в Киеве, отдали матери, - Климкин 01

Напомним, 9 мая стало известно, что 2-летний мальчик Даниэль находится в посольстве Дании в Киеве. Накануне, по словам, матери ребенка, Анастасии, отец мальчика, датчанин Могенсен Ян Ког, вывез сына из Запорожья.

Женщина утверждает, что рассталась с датчанином и вернулась в Украину с ребенком законно, поэтому категорически против вывоза сына за границу. Глава МИД Павел Климкин призвал посольство допустить к ребенку мать и решить дело "по-человечески".

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