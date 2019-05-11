Филатов уволился с должности замглавы АП

Алексей Филатов пришел в Администрацию президента 22 июля 2014 года. До этого возглавлял практику разрешения споров в адвокатском объединении "Василь Кисиль и партнеры", одной из крупнейших юридических фирм Украины. Международные и национальные рейтинги (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, Ukrainian Law Firms) неоднократно отмечали Филатова как одного из лучших украинских экспертов в сфере разрешения споров, пишет Цензор.НЕТ.

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Одной из задач Филатова в АП было законодательное обеспечение судебной реформы. Он координировал разработку принятых парламентом в 2016-2018 годах изменений в Конституцию Украины по вопросам правосудия, новых процессуальных кодексов, законов о судоустройстве, о Конституционном Суде, о Высшем совете правосудия, об антикоррупционном суде. В результате реформы сформирован на конкурсной основе новый Верховный Суд, введено квалификационное оценивание судей для проверки их соответствия критериям компетентности, этики и добропорядочности, отменена полная неприкосновенность и существенно увеличена заработная плата судей.

Социологические опросы показали некоторый рост доверия украинцев к судебной системе: если в 2015 году только 5% украинцев доверяли судам, то в 2018 эта цифра выросла до 16%, а среди юристов реформу поддерживают около 70%.

Слухи об отставке Филатова ходили с августа минувшего года, когда Администрацию президента покинул другой замглавы - Дмитрий Шимкив, тоже пришедший на госслужбу в 2014 году.

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