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11.05.19 22:56

Память жертв геноцида крымских татар 18 мая почтят минутой молчания, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что 18 мая по всей Украине и в оккупированном Крыму в 12:00 будет объявлена ​​минута молчания в память жертв геноцида крымскотатарского народа.

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Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Чубаров обратился к журналистам, телекомпаний, блогеров, пользователей соцсетей и всех граждан присоединиться к этой акции: "Просим вас 18 мая в 12:00 поставить в эфире, на своих страницах электронных ресурсах, в другой заметной способ, метроном, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Латвии признал депортацию крымских татар в 1944 году геноцидом

Напомним, 18 мая в Украине ежегодно вспоминают трагические события 1944 года, когда советская власть выслала коренной крымскотатарский народ в Центральную Азию. Всего были депортированы более 180 тысяч человек. В Украине депортация крымскотатарского народа признана геноцидом.

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