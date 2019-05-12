Совет судей планирует проверку Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание, - заявление

Об этом говорится в сообщении на сайте суда, информирует Цензор.НЕТ.

"Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связанных с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения. Представители Совета судей Украины должны составить объективную оценку сложившейся ситуации и сообщить свое мнение общественности", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что мониторинг планируется в связи с тем, что более 30 судей учреждения не явились на квалификационное оценивания.

В Совете судей заявили, что проходить или не проходить квалификационное оценивания решает каждый судья самостоятельно, однако непрохождение такой оценки приводит к последствиям, предусмотренных законом.

"Отказ судьи от такой оценки является основанием для освобождения судьи от должности", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Высшей квалификационной комиссии судей Украины, 30 судей Окружного административного суда города Киева для сдачи экзамена 17 апреля 2019 года не явились "на основании временной нетрудоспособности, подтвержденной копиями соответствующих документов".

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18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка". После этого Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны о возможных угрозах вследствие признания незаконным национализации "Приватбанка".